Ieren: eind dit jaar akkoord EU-meerjarenbegroting noodzakelijk

LUXEMBURG (ANP) - De Ierse minister Thomas Byrne (Europese Zaken) noemt de eerste reacties op zijn onderhandelingsbox over de meerjarenbegroting "zoals verwacht". Volgens hem ligt er met het nieuwe Ierse voorstel "daadwerkelijk een basis voor onderhandelingen". Het is volgens Byrne noodzakelijk om voor het eind van dit jaar tot een akkoord te komen. Dat zei Byrne dinsdag voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Europese Zaken.

Het Ierse voorzitterschap heeft zaterdag een voorstel voor een meerjarenbegroting gepresenteerd met een omvang van 1,62 biljoen euro, 8 procent minder dan het voorstel van de Europese Commissie van 1,76 biljoen. De huidige meerjarenbegroting is 1,2 biljoen. Nederland en Duitsland schoten het voorstel meteen af omdat het nog steeds veel te hoog is. Andere landen willen juist een hogere EU-begroting.

Byrne lijkt er niet erg van onder de indruk. "Ik denk dat we de standpunten van de lidstaten dichter bij elkaar hebben gebracht."