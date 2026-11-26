Je botst in de supermarkt per ongeluk tegen iemand aan en zegt sorry. Even later zeg je het weer, tegen een collega die een paar minuten op je moet wachten. Het advies dat je overal leest is dat je hiermee op moet houden, omdat het een zwaktebod is. Het laat je onzeker en minder daadkrachtig overkomen. Maar is dat wel echt zo?

Psychologen van de University of Pittsburgh zagen iets anders. Mensen die vaak sorry zeggen, komen op anderen warmer en oprechter over dan mensen die het zelden doen. Dat schreef BPS Research Digest , de onderzoekssite van de Britse vereniging van psychologen, over het werk van psycholoog Karina Schumann en haar collega’s. Ze publiceerden het in 2022 in het vakblad Personality and Social Psychology Bulletin.

Sorryzeggers komen juist warmer over

In het eerste experiment lazen honderden volwassenen over de gewone week van een verzonnen persoon. Die belandde twaalf keer in een situatie waarin een excuus kon. Zes keer was sorry duidelijk op zijn plaats, zes keer was het overbodig. In de ene versie zei de persoon elke keer sorry, in de andere nooit.

De sorryzegger kreeg hogere cijfers voor eigenschappen als warm, eerlijk en zorgzaam. Psychologen noemen dat communaal: gericht op anderen. Op daadkracht en zelfverzekerdheid scoorde hij iets lager.

In cijfers

12 momenten in één week waarop de verzonnen persoon sorry kon zeggen

6 daarvan waarin een excuus overbodig was

300 deelnemers met een relatie van minstens zes maanden in het tweede onderzoek

2 onderzoeken, gepubliceerd in 2022

Een partner die vaak sorry zegt, voelt zorgzamer

In het tweede onderzoek gaven 300 mensen aan hoe vaak en hoe oprecht hun partner sorry zegt. Ook hier kwamen de vaste sorryzeggers warmer over. Dat beeld hing samen met hoe gekoesterd de deelnemers zich voelden, hoe tevreden ze waren over hun relatie en hoe snel ze hun partner iets vergaven, meldt PsyPost

Daarna kregen ze een scène voorgelegd: hun partner had hun overtuigingen bij vrienden belachelijk gemaakt. Een doordacht, oprecht excuus deed meer goed dan een slap excuus of helemaal geen. Een zwak excuus kwam bovendien minder hard aan als het kwam van iemand die normaal goede excuses maakt.

Al met al wijzen onze resultaten erop dat je als vaste sorryzegger meer wint dan verliest. - Karina Schumann, psycholoog aan de University of Pittsburgh

Zwak overkomen? Alleen bij een slap excuus

De angst dat je met veel sorry aan gezag inlevert, klopt maar half. Vaste sorryzeggers kwamen in het relatieonderzoek alleen minder daadkrachtig over als hun excuses meestal zwak waren. Partners die vaak en goed sorry zeiden, betaalden die prijs niet.

Ook voor vrouwen geen strengere maatstaf

Vooral vrouwen krijgen het advies minder sorry te zeggen. In de onderzoeken maakte het niet uit of de sorryzegger een man of een vrouw was.

Opvallend genoeg verschilden deze effecten niet tussen mannen en vrouwen die sorry zeiden. - Karina Schumann, psycholoog aan de University of Pittsburgh

Wel wijzen de onderzoekers op een addertje. Vrouwen worden in het algemeen al als warmer en minder daadkrachtig gezien dan mannen. Of een vrouw die vaak sorry zegt daardoor toch meer daadkracht inlevert, willen ze nog verder onderzoeken.

Het eerdere advies blijft deels overeind

WEL schreef in augustus over drie slimme alternatieven voor overal sorry zeggen , zoals “dank je wel” in plaats van “sorry”. Dat advies ging over mensen die excuses maken uit angst om anderen tot last te zijn. Het onderzoek van Schumann kijkt naar iets anders: hoe anderen je zien. Een bedankje blijft een prima alternatief, een gemeend sorry hoeft niet weg.

De onderzoekers zetten zelf ook een kanttekening. Ze testten geen echte excuses op het moment zelf, zei Schumann tegen PsyPost. En in het eerste experiment zei de verzonnen persoon altijd of nooit sorry. Hoe iemand overkomt die het af en toe zegt, weten ze nog niet.

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