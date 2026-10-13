Unicum: naamsbekendheid en zware boete voor illegaal lozende teler

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor het eerst de bedrijfsnaam bekendgemaakt van een teler die volgens het schap illegaal blijft lozen. Het gaat om het bedrijf Mircan B.V. in de gemeente Midden-Delfland. Na steeds hogere dwangsommen en controles is het bedrijf niet gestopt met illegale lozingen, zegt het waterschap.

"Wie blijft lozen, schaadt de waterkwaliteit en moet daarop worden aangesproken", zegt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt. "We zetten alles op alles dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt en de lozingen stopt." Daarom openbaart het schap ook het besluit om de teler te bestraffen.

Vervuiler Mircan

Mircan teelt op meerdere plekken vruchtgroenten, zoals komkommers, paprika's en pepers. Bij verschillende vestigingen van het bedrijf stelde Delfland meerdere illegale lozingen vast, waaronder lozingen van drainwater. Dit is overtollig voedingswater van de teelt. Het bevat voedingsstoffen en mogelijk, net als bij deze tuinder, resten van gewasbeschermingsmiddelen. Deze stoffen zijn slecht voor de kwaliteit van het water

Delfland legde de teler vorig jaar al een last onder dwangsom van 100.000 euro op. Na een nieuwe overtreding in het voorjaar van dit jaar moest het bedrijf dit bedrag betalen. Als de tuinder opnieuw illegaal drainwater loost, moet hij 200.000 euro betalen. Bij een daaropvolgende illegale lozing komt daar 300.000 euro bij.

Mircan was niet direct bereikbaar voor een reactie.