Na het avondeten staat de vaatwasser vol. Je kiest voor eco, kijkt naar de lange resterende tijd en vraagt je af of een kort programma niet zuiniger is. Niet per se: de duur vertelt niet hoeveel stroom een wasbeurt verbruikt. Vooral het opwarmen van water kost energie.

Waarom eco langer duurt

Een eco-programma doet langer over de vaat, maar wast op een lagere temperatuur dan een korter programma. De vaat kan bovendien langer weken. Zo is er minder energie nodig om het water op te warmen en de vaat schoon te krijgen. De klok meet tijd, niet hoeveel stroom de vaatwasser gebruikt.

Bij normaal vuile vaat is eco doorgaans de logische keuze. Vergeleken met het standaardprogramma bespaart het meer dan 25 procent stroom en meer dan 20 procent water. Dat zijn vergelijkingen met het standaardprogramma, geen vaste hoeveelheden stroom per beurt: het verbruik verschilt per vaatwasser.

Wanneer kort wél past

Is de vaat nauwelijks vies, dan kan het korte programma een snelle, zuinige keuze zijn in plaats van het standaardprogramma. Voor een gewone, gemiddeld vieze lading is kort niet automatisch de betere optie. Eco krijgt die vaat meestal schoon, al zijn de schoonmaak- en droogresultaten gemiddeld wat minder goed dan bij het hoofdprogramma. Voor heel vieze vaat is eco minder geschikt.

Ook de belading telt mee. Laat de machine pas draaien als hij vol is, maar prop de rekken niet zo vol dat borden elkaar afschermen. Een volle vaatwasser voorkomt onnodige beurten; vol draaien in plaats van op driekwart scheelt bijna 20 procent aan stroomgebruik. Schraap etensresten weg, maar spoel de vaat meestal niet met de hand voor. Dat kost extra water en, bij warm voorspoelen, energie.

Kortom: kies Eco voor de gewone volle vaat en bewaar kort voor servies dat nauwelijks vuil is. Kijk niet alleen naar de klok, maar ook naar de temperatuur, de belading en wat er op de borden zit.

Snelle keuzehulp

Gewoon vuile, volle vaat: kies voor eco. Nauwelijks vuile vaat: kort kan volstaan. Schraap etensresten weg en voorkom dat borden elkaar afschermen. Een vaste kWh-besparing per beurt is niet te noemen zonder gegevens van jouw vaatwasser.

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