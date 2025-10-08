ECONOMIE
Iets meer nieuwe gevallen van mazelen, gaat om kleine groepjes

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 15:05
BILTHOVEN (ANP) - Veertien mensen hebben in de afgelopen maand te horen gekregen dat ze mazelen hebben opgelopen. Dat is iets meer dan in de maand ervoor. Toen kwamen zeven nieuwe besmettingen aan het licht. De aantallen blijven echter behoorlijk laag.
Volgens het RIVM gaat het om "kleine clusters van enkele patiënten, vooral in gezinnen, en losse meldingen". Het instituut zegt daarom dat er geen sprake is van een landelijke uitbraak.
Sinds het begin van het jaar zijn 520 besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds de laatste grote landelijke uitbraak, in 2013. Toen werden duizenden mensen ziek.
Mensen die mazelen oplopen, kunnen onder meer last krijgen van plekjes op de huid en ontstoken ogen. Meestal verloopt de ziekte vrij mild en gaan de klachten vanzelf over, maar in zeldzame gevallen kunnen ernstige complicaties optreden, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking. Heel soms is de ziekte dodelijk. In juni overleed in Nederland een volwassen man na een besmetting.
