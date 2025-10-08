Steunpakket voor op doping betrapte tennissers

LONDEN (ANP) - Voor tennissers die betrokken zijn bij doping of matchfixing is een steunpakket ontwikkeld. Ze kunnen gratis juridische hulp krijgen, vertrouwelijke welzijnsbegeleiding of geld om in een geaccrediteerd laboratorium medicijnen of supplementen te testen op verboden middelen. Bedenker van het plan is ITIA, het onafhankelijke bureau dat strijdt tegen doping en matchfixing in het tennis.

Het gaat om een proef die duurt tot eind 2026. Een tennisser tegen wie een dopingzaak loopt, kan een bedrag van maximaal 5000 dollar krijgen om mee te helpen in de strijd tegen doping. Door bijvoorbeeld in een antidopinglab bronnen te identificeren die zorgen voor besmet vlees. Het eten van besmet vlees wordt vaak aangevoerd als verklaring voor een positieve dopingtest.

De ITIA schakelt voor de proef ook onafhankelijke instanties in die gratis juridische hulp en geestelijke bijstand bieden aan positief geteste tennissers.

"Iedereen die betrokken is bij een doping- of corruptieonderzoek verdient de kans om zichzelf te verdedigen of uitleg te geven, en we erkennen dat dit proces zowel financiële als emotionele schade met zich mee kan brengen", zegt directeur Karen Moorhouse van ITIA. "Geen enkele speler pakt als kind een tennisracket op met een andere motivatie dan het spelen van de sport. Mensen komen om vele redenen in dergelijke situaties terecht, en ongeacht wat die redenen zijn en waar de zaak uiteindelijk terechtkomt, verdienen ze ook iemand om mee te praten."