Vier maanden cel voor slaan van agent bij demonstratie

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 18:42
DEN HAAG (ANP) - Een 24-jarige man uit Den Haag is woensdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van vier maanden voor het slaan van een agent. Ze werd tijdens een demonstratie door de verdachte op het achterhoofd geslagen.
De politie begeleidde op 21 februari een onaangekondigde demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het voormalige HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. De burgemeester van Den Haag had de omgeving als veiligheidsrisicogebied aangewezen.
Tijdens de onrustig verlopen demonstratie, die ongeveer een uur duurde, heeft de politie meerdere keren moeten optreden. Bij een van die keren werd de agent eerst in haar gezicht geslagen, waarop ze haar hoofd wegdraaide. Daarna werd ze op het achterhoofd geslagen.
De officier van justitie noemde het onacceptabel dat agenten worden aangevallen, terwijl ze er juist staan om burgers van dienst te zijn. De officier eiste zes maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk. De rechter deed meteen uitspraak en legde vier maanden celstraf op. De verdachte moet die straf direct uitzitten.
