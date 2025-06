In bijna heel Iran geen internet meer

TEHERAN (ANP) - In bijna heel Iran ligt het internet eruit, meldt de onafhankelijke internetwaakhond Netblocks. De blackout volgt volgens Netblocks op een reeks eerdere gedeeltelijke verstoringen tijdens het conflict met Israël.

Amnesty International zegt dat de Iraanse autoriteiten internetbeperkingen hebben ingesteld na de Israëlische aanvallen, waardoor "miljoenen mensen die in het conflict zijn terechtgekomen, geen toegang hebben tot essentiële informatie".

"Toegang tot internet is essentieel om mensenrechten te beschermen, vooral in tijden van gewapende conflicten, wanneer communicatieblokkades mensen ervan weerhouden veilige routes te vinden, toegang te krijgen tot levensreddende middelen en op de hoogte te blijven", stelt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty. "De Iraanse autoriteiten moeten onmiddellijk zorgen voor het volledige herstel van internet- en communicatiediensten in heel Iran."