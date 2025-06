Rutte: voor het eerst halen alle lidstaten oude NAVO-norm

KANANASKIS (ANP) - Alle NAVO-landen halen dit jaar het elf jaar geleden afgesproken defensiebudget, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Met Portugal en Canada als hekkensluiters hebben nu alle 32 lidstaten toegezegd nog dit jaar 2 procent van hun economie in defensie te steken.

Achteroverleunen kunnen de NAVO-landen niet, want ze gaan de 'NAVO-norm' alweer fors verhogen. Hun oude afspraak om 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan hun verdediging te besteden, voldoet niet, vinden ze vrijwel allemaal. Het moet binnen een paar jaar 3,5 procent worden, plus nog eens 1,5 procent voor ondersteunende zaken die defensie ten goede komen.

De toezeggingen van Canada en Portugal "betekenen dat de hele NAVO in 2025 op 2 procent uitkomt, voordat volgende week de top in Den Haag begint", zei Rutte bij de G7 in Canada. "Echt geweldig nieuws."

Om op de top een goede nieuwe norm te kunnen afspreken, moeten de lidstaten op zijn minst eindelijk voldoen aan de oude, beklemtoont Rutte al maanden.