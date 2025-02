Deze PvdA-coryfee wil fusie met GroenLinks tegenhouden: 'Dit is de grootste fout'

Voormalig PvdA-politicus Rob Oudkerk zet zich, samen met een groep prominente partijgenoten, in om de geplande fusie tussen de PvdA en GroenLinks tegen te houden. In de nieuwe BNR-podcast 'Zo lang het leuk is...' van Wilfred Genee uit hij zijn zorgen over de ingrijpende gevolgen van zo’n samengaan.

Volgens Oudkerk onderschat de partijtop hoeveel leden en kiezers hierdoor afhaken. Als alternatief lanceert hij ‘Rood Vooruit’, een initiatief waarmee hij het ‘volledig anders’ wil aanpakken. Oudkerk benadrukt dat zijn doel niet is om de PvdA koste wat kost te redden. “Maar ik vind het wel leuk om met een groot stel mensen redelijk grote stappen te maken”, zegt hij.

Nieuwe koers voor sociaaldemocratie

“De PvdA was ooit paars, werd daarna blauw door de samenwerking met de VVD en is nu groen met GroenLinks. Waar is het rood gebleven?” vraagt Oudkerk zich af. Volgens hem zijn veel traditionele PvdA-stemmers inmiddels overgestapt naar de PVV. “En ik zou dat ook gedaan hebben, want de sociale paragraaf van de PVV is beter dan die van ons. We hebben wat dat betreft de slag verloren.”

Zijn grootste zorg is dat de partijtop niet ziet hoeveel leden en kiezers zullen afhaken als de fusie doorgaat. Maar volgens Oudkerk is dat niet eens het grootste probleem. “Veel erger is nog dat de PvdA in dat geval nog veel meer kiezers verliest. Dit is echt de grootste fout. Je kan samenwerken met progressieve partijen, maar niet fuseren.” Een fusie betekent volgens hem dat de PvdA eerst moet worden opgeheven. “Dan kan je namelijk pas een nieuwe partij oprichten.”

