In totaal vijf doden door lawines in Oostenrijk

Samenleving
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 5:26
ST. ANTON AM ARLBERG (ANP/DPA) - Het aantal skiërs dat vrijdag in Oostenrijk door lawines is omgekomen, is volgens lokale autoriteiten opgelopen tot vijf. Een lawine bij St. Anton am Arlberg in het westen van Oostenrijk leek aanvankelijk twee mensen het leven te hebben gekost. Maar een van de drie gewonden die werden gered, overleed later op de avond alsnog in het ziekenhuis.
In Klösterle, in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, kwam bovendien een 39-jarige Zwitser om het leven toen hij met een 47-jarige Duitser van een steile helling snowboardde. De 39-jarige veroorzaakte een sneeuwverschuiving, werd ongeveer 250 meter meegesleurd en raakte volledig bedolven. Zijn metgezel bleef ongedeerd.
Eerder kwam in het Tiroolse skigebied Nauders een 42-jarige Duitse skiër om het leven door een lawine. De man skiede buiten de piste met zijn 16-jarige zoon. Die raakte zwaargewond, maar overleefde de lawine wel, aldus de politie.
Ook in de dagen ervoor vonden al veel lawines plaats in verschillende skigebieden.
