IND trekt erkend referentschap van au-pairbureau Nina.Care in

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 18:23
DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft het erkend referentschap van au-pairbureau Nina.Care ingetrokken. Dat betekent dat het bureau geen mensen van buiten de Europese Unie meer mag plaatsen bij gezinnen in Nederland. Het precieze aantal au pairs dat via het bureau nu in Nederland is mag de IND niet geven. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat het om "enkele honderden" gaat.
Aanleiding voor de sanctie van de IND is dat het bureau 48 overtredingen heeft begaan, goed voor een boetebedrag van in totaal 10.000 euro. Nina.Care moet als au-pairbureau aan verschillende eisen voldoen zoals administratie-, informatie- en zorgplicht, legt de IND-woordvoerder uit. "Zo moeten ze op het welbevinden van de au pair toezien en zorgen dat ze niet meer dan dertig uur aan huishoudelijke taken verrichten." Nina.Care heeft rond die taken "allerlei regels overtreden". Het ging niet alleen om lichte administratieve fouten maar ook om "zwaardere, herhaaldelijke overtredingen", aldus de IND, die het bedrijf "hardleers" noemt.
