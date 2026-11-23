NEW DELHI (ANP/RTR/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi heeft aangekondigd Nepal te steunen met een economisch pakket ter waarde van 1,62 miljard dollar (1,47 miljard euro). Dit zei Modi na gesprekken met de Nepalese premier Balendra Shah. Nepal werd eerder dit jaar getroffen door verwoestende overstromingen.

"Om de wederopbouw van Nepal te ondersteunen en een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van het land op de lange termijn, kondigen we een pakket voor ontwikkelingssamenwerking aan", aldus Modi.

Bij de overstromingen in de Himalaya kwamen ongeveer 1500 mensen om het leven en raakten 5200 mensen vermist.