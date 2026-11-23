Het KNMI geeft deze maand geregeld code geel voor dichte mist. Op de weg zie je dan een bekend beeld: auto's met een fel rood lampje achterop.

Dat mistachterlicht is bedoeld om je zichtbaar te maken. Maar het is zo fel dat het je achterligger verblindt. Daarom zijn de regels streng.

Alleen bij minder dan 50 meter

Het mistachterlicht mag alleen aan bij mist of sneeuwval, en alleen als je minder dan 50 meter ver kunt zien. Bij zware regen mag het niet, ook al is het zicht slecht.

Wie de regel overtreedt, riskeert in 2026 een boete van €190. Voor het verkeerd gebruiken van mistlampen voor is dat €130. Daar komen nog administratiekosten bij.

"Bij zware regen mag het mistachterlicht niet, ook al is het zicht slecht."

Hoe ver is 50 meter?

Afstand schatten in de mist is lastig. Een paar hulpmiddelen helpen.

Langs de snelweg staan hectometerpaaltjes om de 100 meter. Zie je het volgende paaltje niet meer, dan is je zicht minder dan 100 meter. Pas als je nog niet de helft van die afstand kunt overzien, zit je onder de 50 meter.

Mistlampen voor en dimlicht

Mistlampen voor mogen aan bij mist of sneeuwval als je zicht minder dan 200 meter is. Dat is een richtlijn, geen harde grens zoals bij het achterlicht.

Gebruik bij mist altijd ook je dimlicht. Grootlicht juist niet: dat weerkaatst in de mist en verblindt jezelf.

Zet het mistachterlicht weer uit zodra het zicht beter wordt. Rijd je in een file of vlak achter iemand, dan kan het ook uit. Je achterligger ziet je dan toch.

"Zet het mistachterlicht uit zodra het zicht beter wordt."

In België anders

Rijd je naar België, let dan op. Daar mag het mistachterlicht ook bij zware regen aan als het zicht minder dan 100 meter is. Terug over de grens geldt weer de Nederlandse regel.

Vergeet niet even te checken of je mistachterlicht het doet. Veel auto's hebben er maar één, meestal links.

Mistachterlicht en mistlampen

Mistachterlicht: alleen bij mist of sneeuwval, zicht minder dan 50 meter

Niet bij regen, ook niet bij zware regen

Boete mistachterlicht onterecht aan: €190 (2026), plus administratiekosten

Boete mistlampen voor onterecht aan: €130 (2026)

Mistlampen voor: richtlijn bij zicht minder dan 200 meter

Hulpmiddel: hectometerpaaltjes staan om de 100 meter

België: mistachterlicht ook bij zware regen en minder dan 100 meter zicht

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