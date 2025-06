Universiteit Utrecht versoepelt regels rond gebouwbezettingen

DEN HAAG (ANP) - Als demonstranten een gebouw van de Universiteit Utrecht bezetten, zal de universiteit daar voortaan soepeler mee omgaan. De regels worden aangepast. De universiteit had "een absoluut verbod" op bezettingen, maar dat deed "onvoldoende recht aan de juridische nuance".

Volgens de Utrechtse universiteit zijn er wel een paar basisregels. Zo mogen bezetters het onderwijs en onderzoek niet ernstig hinderen en moeten de veiligheid en gezondheid van iedereen geregeld zijn. Ook mag er geen sprake zijn "van geweld, vernielingen, discriminatie, haatzaaierij of andere strafbare feiten". Als dat wel gebeurt, kan er worden ingegrepen.

De universiteit heeft advies gevraagd aan haar eigen Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). Volgens de deskundigen daar "mag het demonstratierecht ook in de vorm van een bezetting worden uitgeoefend", maar hoeft niet elke bezetting te worden toegestaan. De universiteit moet per geval bekijken wat de beste aanpak is.