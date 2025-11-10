Indonesië benoemt Soeharto ondanks kritiek tot nationale held

JAKARTA (ANP/RTR) - Indonesië heeft voormalig president Soeharto postuum de titel van nationale held toegekend. Zijn nalatenschap is omstreden. Hij was ruim dertig jaar dictator van het land en was als generaal verantwoordelijk voor de massamoord op communisten in 1965 en 1966. Daarbij zouden volgens sommige schattingen een half miljoen mensen zijn gedood.

Meer dan vijfhonderd academici en mensenrechtenactivisten hadden een petitie getekend tegen de benoeming van Soeharto.

De titel werd onder toezicht van president, en voormalig schoonzoon van Soeharto, Prabowo Subianto uitgereikt aan de familie van de oud-president. Soeharto overleed in 2008. De titel van nationale held wordt jaarlijks postuum uitgereikt aan Indonesiërs die volgens de overheid een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het land.

In totaal werden tien helden aangewezen, onder wie vakbondsactiviste Marsinah, die tijdens het bewind van Soeharto werd ontvoerd en vermoord.