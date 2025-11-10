ECONOMIE
Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

Politiek
door Gerard Driehuis
maandag, 10 november 2025 om 11:09
bijgewerkt om maandag, 10 november 2025 om 11:29
Volgens de Economist - zeer gezaghebbend als het om de macht in Washington gaat - zit Trump in de penarie. De recente lokale verkiezingen in de Verenigde Staten geven de Democraten nieuwe hoop, en tonen dat Donald Trump en zijn Republikeinse partij voor serieuze uitdagingen staan in aanloop naar de midterms van volgend jaar. Vier grafieken uit The Economist illustreren waarom Trump in het nauw komt.
1. Wie kwamen opdagen?
Scherm­afbeelding 2025-11-10 om 08.11.08
Bron: The Econmist
Tijdens de gouverneursverkiezingen in Virginia en New Jersey was de opkomst lager onder Trump-stemmers dan onder Democraten. In exitpolls zeiden meer stemmers dat ze op Kamala Harris hadden gestemd dan haar werkelijke stempercentage. Veel Republikeinen bleven thuis, en daar profiteerden Democratische kandidaten van, die soms grote marges behaalden.
2. Boing Boing
Scherm­afbeelding 2025-11-10 om 08.13.38
Bron: The Economist
Swingende counties (gebieden die nu eens Republikeins zijn en dan weer Democratsich en waar verkieizngen dus gewonnen of verloren worden) In New Jersey zijn vooral Passaic en Hudson opvallend: na een forse ruk naar rechts in 2024 swingden deze bevolkingsrijke, veelal Hispanic counties nu weer naar links. Ook andere minderheidsgroepen, zoals Arabische gemeenschappen in South Paterson en Aziatische wijken in Edison, stemden massaal op de Democraten. In Virginia zag je hetzelfde: in wijken met veel Hispanics of Aziaten scoorde de Democratische kandidaat fors beter dan Harris een jaar eerder.
3. Jongeren keren terug
Scherm­afbeelding 2025-11-10 om 08.15.07
Bron: The Economist
Jongere kiezers blijken minder vast in hun partijvoorkeuren en maken zich vooral zorgen over de kosten van levensonderhoud. In wijken waar weinig ouderen wonen was het voordeel voor de Democraten tot 16 procentpunt groter dan in oudere buurten.
4. Trumps dalende populariteit
Scherm­afbeelding 2025-11-10 om 08.16.15
De populatiteit van Trump is in 2025 fors gedaald, vooral bij minderheden en jongeren. Ook kiezers die zich zorgen maken over inflatie en economie haken af, ondanks dat deze thema’s hem vorig jaar nog voordeel opleverden.
Naast overwinningen in lokale races in Pennsylvania en Georgia, laten de cijfers zien dat de Democraten bij minderheden en jongeren terrein winnen, en het Republikeinse optimisme broos is. De voorsprong van drie procentpunten op de Democraten in landelijke peilingen zou bij de midterms zomaar kunnen leiden tot een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Maar de strijd om de Senaat blijft zwaar.
Volgend jaar wordt spannend, maar deze verkiezingsuitslagen en trends zetten Trump flink onder druk.​

