Initiatiefnemer protest Malieveld: 'Ik was misschien naïef'

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 14:08
anp220925128 1
DEN HAAG (ANP) - De initiatiefnemer van het protest tegen het 'falende asielbeleid' in Den Haag, dat zaterdag uitliep op rellen, zegt achteraf dat ze "misschien naïef is geweest". "Ze hadden gezegd dat het vreedzaam zou blijven en ik ga uit van het goeie", aldus Els Noort, online bekend als Els Rechts.
Tijdens de demonstratie keerde een groep van zo'n 1200 mensen zich tegen de politie. Hoofdcommissaris van de Haagse politie Karin Krukkert zei dat er naast gewone demonstranten ook leden van zogenoemde defendgroepen en van de harde kern van voetbalclubs waren.
De initiatiefnemer van het protest zei dat ze vooraf op de hoogte was van de aanwezigheid van de diverse groepen, "maar ik wist niet dat ze in zo'n groten getale zouden komen". "De politie wist er ook van, maar heeft de demonstratie niet afgeraden." Noort zei eerder dat ze "geshockeerd was" door wat er is gebeurd en dat ze nooit meer zo'n bijeenkomst zal organiseren.
