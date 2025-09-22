KLM schrapt woensdag 119 vluchten om staking grondpersoneel

SCHIPHOL (ANP) - KLM moet woensdag opnieuw vluchten schrappen door een staking van grondpersoneel. Dit keer gaat het om 119 vluchten, meldt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. FNV en CNV hebben een werkonderbreking van 06.00 uur tot 12.00 uur aangekondigd omdat ze boos zijn dat KLM een cao-akkoord heeft gesloten met drie andere vakbonden. Het is de derde woensdag op rij dat grondpersoneel het werk neerlegt.

Het gaat voor het overgrote deel om vluchten naar Europese bestemmingen. De woordvoerster meldt verder dat 70 vluchten een andere vertrektijd krijgen, later op de dag. Het is nog niet bekend hoeveel passagiers door de aanpassingen van het vluchtschema worden getroffen.

Grondmedewerkers laden bijvoorbeeld bagage in en uit, verslepen vliegtuigen of staan reizigers te woord. De afgelopen twee weken legde grondpersoneel van KLM ook al het werk neer op woensdag. Dat leidde toen ook tot het schrappen van vele vluchten, met duizenden gedupeerde passagiers tot gevolg.

FNV en CNV hebben voor volgende week woensdag een werkonderbreking van acht uur aangekondigd.