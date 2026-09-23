Inmiddels 8 meldingen bij PersVeilig na demonstratie op Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Het aantal meldingen dat bij PersVeilig is binnengekomen van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag, is opgelopen naar acht. Aanvankelijk waren er drie meldingen gedaan en maandag waren er twee bijgekomen.

De eerste nieuwe melding gaat over fysiek geweld dat is gebruikt tegen een journalist en een cameraman. Ze stellen door demonstranten te zijn bekogeld met meerdere cobra's en andere voorwerpen, zoals zakjes snoep. Ook zeggen ze te zijn uitgescholden en bespuugd, en kreeg hun camera duwtjes en klappen.

De tweede nieuwe melding is van een fotograaf die is omgegooid en door demonstranten tegen de grond is gewerkt. De derde nieuwe melding is van een journalist die zegt fysiek te zijn lastiggevallen en ook dreigende telefoontjes heeft gehad van degene die op camera werd geïnterviewd. Deze persoon dreigde dat de video offline gehaald moest worden en heeft ook de omroep meerdere malen hierover gebeld.

Een woordvoerster van PersVeilig, een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van journalisten, zegt dat het opvalt dat fotojournalisten tegenwoordig steeds vaker van achteren en van opzij geduwd worden tijdens dit soort incidenten. Ook bij de meldingen die eerder waren gedaan, stelden journalisten en fotografen onder meer dat ze geduwd werden.