JA21 en PVV vinden dat Gaza te veel aandacht krijgt

DEN HAAG (ANP) - JA21 en PVV vinden dat de oorlog in Gaza te veel aandacht krijgt. "Gaza, Oekraïne, het is allemaal belangrijk hoor", aldus PVV-leider Geert Wilders in het debat over de coalitiebreuk die volgde op onenigheid over maatregelen tegen Israël. "Maar laten we alsjeblieft wat minder focussen op de problemen ver weg en ons wat meer richten op de problemen hier in ons eigen land."

Dan heeft Wilders het bijvoorbeeld over de veiligheid op straat, de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de hoge prijzen van boodschappen. Ook Joost Eerdmans van JA21 pleitte voor meer aandacht voor binnenlandse onderwerpen.

Meerdere peilingen laten zien dat een meerderheid van de kiezers vindt dat het kabinet kritischer moet zijn op Israël. Zelfs een deel van de PVV-stemmers vraagt hierom, meldde EenVandaag dit voorjaar, al vormt deze groep met 31 procent wel een minderheid.