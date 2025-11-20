Inspectie: veel scholieren vinden schrijven simpele tekst lastig

DEN HAAG (ANP) - Veel kinderen op de middelbare school hebben moeite om simpele Nederlandse teksten te schrijven. Ze halen het basisniveau niet, constateert de Inspectie van het Onderwijs donderdag in een onderzoek naar schrijfvaardigheid.

Het basisniveau voor schrijven heet 1F. Op dat niveau moeten kinderen zitten aan het einde van de basisschool. Ze moeten dan bijvoorbeeld in staat zijn om een korte, eenvoudige tekst te schrijven over een alledaags onderwerp. Ook moeten ze een mail kunnen opstellen om iemand te feliciteren of om informatie te vragen.

Een op de zes middelbare scholieren haalt dat niveau aan het einde van de tweede klas nog niet. Bij vmbo-basis en -kader gaat het zelfs om 40 procent van de leerlingen. "Dat zijn tienduizenden leerlingen met een risico op laaggeletterdheid", aldus de onderwijsinspectie.

Onderzoek

Nog eens 44 procent van de tweedeklassers van de middelbare school zit op niveau 1F. Zij kunnen wel simpele teksten schrijven, maar hebben veel moeite om bijvoorbeeld hun meningen en gevoelens uit te drukken of instructies op te schrijven.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de scholieren het niet leuk vinden om te schrijven. Ongeveer een kwart schrijft voor het eigen plezier. Die groep is voor alle onderwijsniveaus ongeveer even groot.