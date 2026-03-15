Instituut Mijnbouwschade kreeg 300 schademeldingen na beving

ASSEN (ANP) - Na een dubbele aardbeving in de buurt van Assen heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen meer dan driehonderd meldingen van schade gekregen. Dat instituut is verantwoordelijk voor het afhandelen van schade door gaswinning uit het Groningenveld. De aardbeving bij Assen gebeurde in een ander gasveld. Die schade wordt afgehandeld door de Commissie Mijnbouwschade, die 132 meldingen heeft gekregen.

Het kan zijn dat mensen hun schade hebben gemeld bij het instituut terwijl ze eigenlijk bij de commissie hadden moeten zijn. "Het instituut is bekender dan wij. Groningen is landelijk veel in het nieuws geweest. Buiten het Groningenveld zijn niet veel bevingen geweest", zegt een woordvoerder van de commissie. Het is ook mogelijk dat mensen voor de zekerheid hun schade aan het instituut én aan de commissie hebben doorgegeven. Daarom is het op dit moment nog niet zeker hoeveel mensen precies schade hebben gemeld.

Volgens de woordvoerder lossen het instituut en de commissie de meldingen onderling op.