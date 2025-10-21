Sarkozy belandt in overvolle Parijse gevangenis: 'oud-president linea recta naar isoleercel'

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy is officieel begonnen aan zijn gevangenisstraf van vijf jaar. De oud-president, veroordeeld wegens criminele samenzwering in de zaak rond de vermeende Libische financiering van zijn presidentscampagne, zit zijn straf uit in de beruchte La Santé-gevangenis in Parijs.

Volgens Frankrijk -correspondent Eva Rammeloo van BNR is de situatie verre van luxueus. ‘Sarkozy komt terecht in een notoir overbevolkte gevangenis ,’ zegt ze. ‘De gevangenis die dateert uit 1867 is recent gerenoveerd, maar heeft alsnog een bezetting van 190 procent. Er zitten dus twee keer zoveel gevangenen als de plek aan kan, en op dit moment slapen er meer dan tachtig mensen op een matrasje op de grond.’

Geen vipbehandeling

Hoewel La Santé bekendstaat om haar zogeheten “vip-gasten”, belooft de gevangenisleiding dat Sarkozy ‘niet kan rekenen op een speciale behandeling’. Toch is dat volgens Rammeloo niet zo eenvoudig. ‘De gevangenis zit bomvol met criminelen, van wie sommigen door toedoen van Sarkozy, in zijn rol als voormalig president of minister van Binnenlandse Zaken, achter de tralies zijn beland.’ Verwacht wordt dat zijn komst niet onopgemerkt zal blijven. ‘De gevangenen zullen veel lawaai maken als hij binnenkomt,’ aldus Rammeloo.

Leven in isolatie

Sarkozy wordt voorlopig afgezonderd. ‘Als Sarkozy arriveert gaat hij linea recta naar zijn isoleercel van negen vierkante meter,’ vertelt Rammeloo. ‘Daar staat een kleine televisie, en een telefoon met een aantal voorgeprogrammeerde telefoonnummers van zijn advocaten en familie.’ De oud-president mag slechts een uur per dag naar buiten, wat sporten, en gebruikmaken van de bibliotheek.

Vrijlating in zicht?

Lang zal hij daar mogelijk niet blijven. ‘Technisch gezien zit Sarkozy onschuldig vast, want hij is onschuldig zolang het hoger beroep niet heeft gediend,’ zegt Rammeloo. Zijn advocaten hebben al beroep aangetekend, en zullen naar verwachting snel een verzoek tot vrijlating indienen. Toch zal dat niet meteen resultaat opleveren. ‘Andere veroordeelden in de zaak hebben gehoord dat hun verzoek pas na ruim een maand wordt behandeld. Dus ook Sarkozy zal waarschijnlijk toch een dikke maand in deze situatie blijven zitten.’

De politicus verliet zijn huis in Parijs dinsdagochtend in het bijzijn van aanhangers, die het Franse volkslied zongen en Sarkozy's voornaam scandeerden. Hij groette de menigte vlak voordat hij onder politiebegeleiding naar de gevangenis werd gebracht. "Ik zal dit juridische schandaal blijven aanvechten", stond in een verklaring van Sarkozy die tijdens de autorit verscheen. Daarin noemt hij zichzelf een "onschuldige man".

'Niet bang'

Sarkozy vertelde eerder aan de krant La Tribune Dimanche "niet bang te zijn". "Ik zal mijn hoofd hoog houden, zelfs bij de gevangenispoorten", verklaarde hij. Tegen de krant Le Figaro zei hij dat hij drie boeken zou meenemen voor zijn eerste week. Een daarvan is De graaf van Monte-Cristo van Alexandre Dumas, een roman over een man die onterecht gevangenzit en na zijn ontsnapping wraak neemt.

De nog altijd invloedrijke Sarkozy kampt sinds zijn verkiezingsnederlaag in 2012 met juridische problemen. Hij droeg tot halverwege mei een elektronische enkelband wegens een veroordeling voor corruptie. Sarkozy is het eerste Franse oud-staatshoofd dat de cel in moet sinds Philippe Pétain, die kort na de Tweede Wereldoorlog werd gevangengezet voor collaboratie met de nazi's.