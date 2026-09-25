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Schrijver maakt geen kans meer op Franse prijs na AI-claims

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 14:15
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PARIJS (ANP/AFP) - De Canadees-Haïtiaanse schrijver Thélyson Orélien maakt geen kans meer op de belangrijkste Franse literaire prijs na claims dat zijn genomineerde boek tot stand is gekomen met behulp van AI. De roman C'était ça ou mourir stond op de longlist voor de prijs.
De beschuldigingen werden via een anoniem account geuit op het socialemediaplatform X. Er werd verklaard dat een AI-detectietool heeft aangetoond dat het boek "bijna volledig" door AI is geschreven. Orélien en zijn uitgeverij Grasset hebben de beschuldigingen verworpen.
De Franse Académie Goncourt, de organisatie achter de Prix Goncourt, stelt dat het besluit "wordt gedreven door de wens om de integriteit van de Prix Goncourt en de Académie te behouden". In de verklaring wordt verwezen naar bevindingen waaruit blijkt dat het boek "naar alle waarschijnlijkheid voor een zeer groot deel het product is van AI". Ook maakt de organisatie melding van beschuldigingen van plagiaat.
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