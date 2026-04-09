Inval bij onafhankelijk Russisch nieuwsmedium Novaja Gazeta

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 15:16
MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland heeft een inval gedaan bij de onafhankelijke krant Novaja Gazeta. De krant meldt op haar website dat "gemaskerde veiligheidsagenten" bezig zijn met onderzoek. Een AFP-journalist zag twee busjes van de Russische federale onderzoeksdienst bij de redactie.
"De reden kennen we niet. De advocaten van het medium mogen het kantoor, waar ook een aantal medewerkers aanwezig is, niet in", schrijft Novaja Gazeta.
De Russische autoriteiten hebben in het verleden vaker opgetreden tegen het medium, dat kritisch over de regering schrijft en ook onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen in het land. In het verleden zijn meerdere medewerkers van de krant gedood. Een bekend voorbeeld is Anna Politkovskaja, die onderzoek deed naar misstanden bij de Russische krijgsmacht. Zij werd in 2006 doodgeschoten.
In 2021 kreeg Dmitri Moeratov de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk als hoofdredacteur van Novaja Gazeta.
