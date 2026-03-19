OVV: meer doen met aanbevelingen ingestorte garage Nieuwegein

DEN HAAG (ANP) - Er wordt door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening niet genoeg gedaan met aanbevelingen rondom de in 2024 deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein, meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die organisatie ziet graag dat een en ander vastgelegd wordt in de wet, maar de minister "ziet helaas geen aanleiding om hier nu mee aan de slag te gaan", zo luidt de conclusie.

Op 26 mei 2024 bezweek de bovenste hellingbaan van de parkeergarage naast het ziekenhuis in Nieuwegein. Onderliggende verdiepingen stortten hierdoor ook naar beneden. Er vielen geen slachtoffers, maar er was veel materiële schade en overlast voor bezoekers van het ziekenhuis en voor omwonenden.

Terwijl de OVV ervoor pleit om de veiligheid bij de bouw van parkeergarages te borgen via de wet, heeft de minister vertrouwen in het huidige toezichtsstelsel. Mogelijk wordt de wet in 2027, na een evaluatie, uitgebreid met gebouwtypes zoals parkeergarages. De OVV wil graag met de minister, Elanor Boekholt-O'Sullivan, over de kwestie in gesprek.