IOC roept bierbrouwer tot de orde om carnavalscampagne

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 23:52
LIESHOUT (ANP) - Bavaria heeft een carnavalscampagne tijdelijk offline gehaald na een sommatie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat bevestigt een woordvoerder van Royal Swinkels, het familiebedrijf waar Bavaria deel van uitmaakt, na berichtgeving van Omroep Brabant. "Volgens het IOC vertoonde onder andere een beeld met vijf biertjes op een bar te veel gelijkenis met de Olympische ringen", aldus de woordvoerder.
Het bedrijf is "verrast" door de interpretatie van het IOC, "omdat de campagne bovenal bedoeld is als carnavalsknipoog". Volgens de woordvoerder vond het IOC dat meerdere elementen in de video te veel gelijkenissen vertoonden met de Olympische Spelen. Om welke elementen het naast de vijf biertjes nog meer ging, zegt de woordvoerder niet.
De woordvoerder geeft aan dat de sommatie een "duidelijk signaal" was en dat het bedrijf verdere juridische stappen wil voorkomen.
De video wordt aangepast. "We doen ons uiterste best om in ieder geval nog voor carnaval weer online te zijn", aldus de woordvoerder.
