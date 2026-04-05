Iraanse aanvallen op overheidsgebouwen in Koeweit

KOEWEIT-STAD (ANP) - Na een droneaanval in Koeweit-Stad is brand uitgebroken in het complex waarin zowel het ministerie van Olie als de staatsoliemaatschappij KPC gevestigd zijn.

Ook het ministerie van Financiën, dat elders in de stad gevestigd is, was doelwit van een aanval door Iran, bericht staatspersbureau KUNA.

Het ministerie van Financiën meldt ernstige schade aan het gebouw, maar geen slachtoffers. Ook bij de droneaanval en daaropvolgende brand in het complex van het olieministerie en KPC zouden geen slachtoffers zijn gevallen. KPC laat in een verklaring weten de schade aan het gebouw in Shuwaikh, een district in Koeweit-Stad, te onderzoeken.