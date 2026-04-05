Libanon: zeven doden bij Israëlische aanval

BEIROET (ANP) - Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn zaterdag zeven mensen omgekomen en meer dan veertig personen gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Israël meldde dat een Israëlische soldaat in de regio is omgekomen.

Bij een aanval in Maaraka, nabij Tyrus, vielen vijf doden en één gewonde, meldde het ministerie zaterdagavond. Eerder had het al gemeld dat in Habboush, een dorp in de buurt van Nabatieh in het zuiden van het land, twee meisjes waren omgekomen door een Israëlische aanval, waarbij 22 anderen gewond raakten.

Het Israëlische leger vaardigde zaterdagochtend vroeg een evacuatiebevel uit aan inwoners van kustplaats Tyrus en omgeving, omdat daar volgens het leger aanvallen tegen Hezbollah zouden gaan plaatsvinden. De regio werd gedurende de dag meerdere malen gebombardeerd, waarbij volgens het ministerie een ziekenhuis schade opliep.