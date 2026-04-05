Israel: getroffen chemiecomplex Iran ingezet voor wapenproductie

door anp
zondag, 05 april 2026 om 3:46
TEL AVIV (ANP) - Het industriecomplex dat de Israëlische luchtmacht zaterdag aanviel in het zuidwesten van Iran, werd gebruikt voor de productie van chemicaliën voor de wapenindustrie. Dat stelt het Israëlische leger.
Iran maakte eerder al melding van de aanval in de Speciale Petrochemische Zone van Mahshahr, waarbij vijf personen omkwamen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Olie wordt de getroffen infrastructuur niet alleen gebruikt om elektriciteit te leveren aan de petrochemische fabrieken in Mahshahr, maar speelt deze ook een belangrijke rol in de elektriciteitsvoorziening van 500.000 mensen in de provincie Khuzestan in de zomermaanden.
Iran reageerde in de nacht van zaterdag op zondag met een raketaanval op Israël. Een raket trof een onbewoond gebied in het zuiden van het land, aldus het leger. Er zijn geen gewonden gemeld.
