Iraanse buitenlandminister in Moskou voor overleg met Poetin

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi is aangekomen in Moskou voor een "belangrijk" overleg met de Russische president Vladimir Poetin. Ze zullen het hebben over de oorlog in Iran en hun posities met elkaar afstemmen, melden Russische en Iraanse staatsmedia.

"In deze nieuwe gevaarlijke situatie kunnen onze gesprekken met Rusland zeker van groot belang zijn", zei Araqchi bij aankomst in Moskou.

Rusland heeft eerder de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran veroordeeld. Poetin heeft zichzelf eerder naar voren geschoven als mogelijke bemiddelaar, maar zwakte dat aanbod vrijdag af: "Wij proberen op geen enkele manier een bemiddelaar te zijn, we suggereren slechts ideeën."

Iran is een belangrijke bondgenoot van Rusland en levert onder meer drones die het leger gebruikt in de oorlog in Oekraïne.