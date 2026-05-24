New York Knicks na nieuwe zege op Cleveland dicht bij finale NBA

CLEVELAND (ANP/RTR/BELGA) - De basketballers van de New York Knicks zijn in de NBA dicht bij een finale van de play-offs. Het team van coach Mike Brown versloeg in de eindstrijd van de Eastern Conference de Cleveland Cavaliers met 121-108 en nam in de best-of-seven-serie een voorsprong van 3-0 in wedstrijden. De New York Knicks zijn daarmee nog één zege verwijderd van hun eerste finale in de NBA sinds 1999.

Drievoudig All-Star Jalen Brunson had met 30 punten een groot aandeel in de zege van de Knicks. Ook Mikal Bridges (22 punten) en OG Anunoby (21 punten) scoorden goed.

Maandag staan beide ploegen in Cleveland voor de vierde keer tegenover elkaar.

De New York Knicks wonnen de titel in de NBA twee keer, in 1970 en 1973. In 1999 was San Antonio Spurs in de finale te sterk.