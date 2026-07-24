Iraanse rechters en hacker op EU-sanctielijst

BRUSSEL (ANP) - Er komen vijf Iraanse rechters en een hacker op de EU-sanctielijst. Daartoe hebben de EU-lidstaten vrijdag ingestemd.

Het gaat om vijf regionale rechters die straffen hebben opgelegd, waaronder de doodstraf, aan mensen die meededen aan demonstraties in 2022. Toen waren er grote demonstraties na de dood van Mahsa Amini, die overleed nadat ze was gearresteerd door de zedenpolitie. Ook leidden de rechters processen tegen "religieuze minderheden en politieke dissidenten, waaronder Nobelprijswinnares Narges Mohammadi, op basis van vaag omschreven aanklachten", aldus de EU.

De hacker heet Nima Salehi, oprichter van een cybergroep die nauw samenwerkte met de Islamitische Revolutionaire Garde. De groep was in Iran actief, maar de EU houdt deze ook verantwoordelijk voor cyberaanvallen op buitenlandse instellingen.

Het totale aantal Iraniërs op de EU-sanctielijst is opgelopen tot 269. Zij hebben een inreisverbod naar de EU en hun financiële tegoeden in de Unie zijn bevroren.