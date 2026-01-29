ECONOMIE
Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

Beroemd
door Nina van der Linden
donderdag, 29 januari 2026 om 16:35
Pieter Omtzigt is weer aan het werk. In april vorig jaar stopte hij als Kamerlid en voorzitter van zijn partij NSC. De ex-politicus kampte opnieuw met burn-outklachten. Inmiddels is hij zijn eigen adviesbureau begonnen.
"Sinds een paar maanden ben ik weer aan het werk", aldus de zelfstandig ondernemer tegen RTLZ. "Op dit moment ben ik in opdracht van IKT Twente bezig om te inventariseren bij ondernemers, overheid en onderwijs welke stappen op het gebied van AI in Twente gezet kunnen worden. Dat is een project van de Twenteboard. Het is fijn om weer aan de slag te zijn."
Daarnaast gaat Omtzigt, die al langer gespecialiseerd is in AI, lezingen geven en onderzoek doen op het gebied van AI, demografie en mensenrechten. "Het bevalt me heel goed om op dit moment even niet in het publieke debat aanwezig te zijn na 22 jaar in de Kamer en de Raad van Europa", klinkt het.
Wat hij exact verder gaat doen, is nog onduidelijk. "Er is nog geen precies, vastomlijnd plan. Schrijven en onderzoek doen, wat ik ook deed voor en tijdens mijn Kamerlidmaatschap, trekken me op dit moment zeker."
Bron: RTL Nieuws

