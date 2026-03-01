ECONOMIE
Krant: VS vielen Iran aan na druk vanuit Israël en Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 4:19
anp010326032 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump startte de grootschalige aanval op Iran na een wekenlange lobby-inspanning van onder meer Israël en Saudi-Arabië, meldt The Washington Post op basis van bronnen.
Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten was er geen directe dreiging vanuit Iran, maar de regionale bondgenoten vonden dat het tijd was om nu aan te vallen.
De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman voerde de afgelopen maand meerdere privételefoongesprekken met Trump waarin hij pleitte voor een Amerikaanse aanval, ondanks zijn publieke steun voor een diplomatieke oplossing, aldus de bronnen.
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zette ondertussen zijn langdurige publieke campagne voort voor Amerikaanse aanvallen tegen Iran.
