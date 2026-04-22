Trump: Iran ziet op mijn verzoek af van executies van vrouwen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat acht vrouwen die in Iran geëxecuteerd dreigden te worden snel vrijkomen. Hij had gevraagd om ze te laten gaan als teken van goede wil in aanloop naar onderhandelingen. De Iraanse justitie ontkende dat er plannen lagen voor doodstraffen.

Dinsdag deelde Trump een tweet van een activist met acht foto's van vrouwen die deze woensdag opgehangen zouden worden. Dat is voorkomen, stelt Trump nu op Truth Social. "Vier zullen direct vrijgelaten worden en vier anderen worden veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Ik stel het op prijs dat Iran en zijn leiders mijn verzoek als president van de Verenigde Staten hebben gerespecteerd en de geplande executie hebben afgebroken."

De acht vrouwen zouden in januari zijn opgepakt bij protesten tegen het Iraanse regime. Ook de in de VS gevestigde Iraanse dissident Masih Alinejad noemde hun namen. Volgens activisten is zeker één Iraanse vrouw al geëxecuteerd voor de protesten.