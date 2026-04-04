Iran dreigt bij escalatie hele regio in hel te veranderen

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft gedreigd de hele regio "in een hel" te veranderen, als Israël en de Verenigde Staten de oorlog verder laten escaleren. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder juist de hel boven Iran te laten losbarsten als het land niet snel de Straat van Hormuz heropent.

"Vergeet niet dat de hele regio in een hel verandert, als de agressie wordt uitgebreid", zei een woordvoerder van het Iraanse leger tegen Al Jazeera. "De illusie dat jullie de Islamitische Republiek Iran kunnen verslaan is veranderd in een moeras en daar zullen jullie in zinken."

Komende dinsdag loopt Trumps ultimatum af om een deal te sluiten. Daarna zullen de VS Iraanse energiecentrales aanvallen, aldus Trump. Israël zal mogelijk ook deelnemen aan die aanvallen.

Verwerping ultimatum

Het Iraanse leger heeft dat ultimatum verworpen en bestempeld als een "hulpeloze, nerveuze, ongebalanceerde en domme actie".

The Wall Street Journal schrijft dat Trump zich dit weekend in elk geval vast heeft laten bijpraten door zijn minister van Defensie Pete Hegseth en kopstukken uit het leger over de voorgenomen aanvallen op energiecentrales en civiele infrastructuur.

Mensenrechtenorganisaties hebben gewaarschuwd dat dat soort aanvallen zouden kunnen neerkomen op oorlogsmisdaden, maar volgens het leger zouden dat legitieme doelen zijn. Ingewijden zeggen tegen de Amerikaanse krant dat ook het Iraanse leger door dat soort aanvallen hard geraakt zou worden. Trump zou die lezing ondersteunen.