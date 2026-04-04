Trump: militaire leiders Iran gedood bij aanval op Teheran

WASHINGTON (ANP) - Bij een grote aanval op de Iraanse hoofdstad Teheran zijn volgens de Amerikaanse president Donald Trump "veel Iraanse militaire leiders" omgekomen. Trump deelde daarbij een video van een aanval, het is niet duidelijk wanneer die plaatsvond.

"Veel Iraanse militaire leiders, die hun land slecht en onverstandig hebben geleid, zijn samen met nog veel meer uitgeschakeld bij deze enorme aanval in Teheran!", schreef Trump op zijn platform Truth Social.

De oorlog in het Midden-Oosten begon ruim een maand geleden met Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran. Teheran heeft in een reactie raketten afgevuurd op buurlanden en de Straat van Hormuz, een zeer belangrijke zeestraat voor zaken als olie en kunstmest, grotendeels gesloten.