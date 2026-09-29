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Iran dreigt met aanvallen op infrastructuur in de regio

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 10:09
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TEHERAN (ANP/AFP) - Iran zegt infrastructuur in de regio aan te vallen als de veiligheid van Iran niet gegarandeerd wordt. Dit meldden Iraanse staatsmedia.
"In een regio waar wij geen olie kunnen verkopen, zal ook niemand anders olie verkopen; of als onze veiligheid niet gewaarborgd is, zal geen infrastructuur veilig blijven", zei de Iraanse hoofdonderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf in een video gepubliceerd door de staatstelevisie.
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi heeft gezegd dinsdag een formeel antwoord van de VS te verwachten over het voorstel van Teheran om de Straat van Hormuz te heropenen. Als voorwaarde om de blokkade op te heffen, eist Iran onder meer een zevendaags staakt-het-vuren in de regio, inclusief in Libanon.
Zaterdag had de Amerikaanse president Donald Trump het Iraanse voorstel al afgewezen. Trump heeft ook tegen nieuwssite Axios gezegd dat de onderhandelingen met Iran deze week vervolgd zullen worden.
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