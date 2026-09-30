Iran hangt tweetal op voor deelname antiregeringsdemonstraties

Iran heeft twee mannen opgehangen voor deelname aan antiregeringsdemonstraties, meldt de Iraanse nieuwssite van de rechtspraak, Mizan Online. Ze zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij "de rellen van januari die leidden tot de dood van vier leden van de veiligheidstroepen" in de noordoostelijke stad Mashhad.

De mannen zouden daarnaast met brandstichting "grote schade" hebben toegebracht aan openbare eigendommen. De protesten begonnen in december uit economische onvrede en groeiden in januari uit tot massale protesten tegen de regering. De demonstraties werden door de autoriteiten met harde hand neergeslagen.

De Iraanse autoriteiten schreven het geweld toe aan "terroristische acties" die volgens hen door de Verenigde Staten en Israël waren georkestreerd. Teheran meldde meer dan 3000 doden. Eerder werden al meerdere mensen geëxecuteerd voor hun deelname aan de protesten. Volgens Amnesty International voert Iran, na China, de meeste executies uit van alle landen.