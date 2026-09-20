Iran heeft informatie dat VS nieuwe acties voorbereiden

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft informatie ontvangen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden om weer acties uit te voeren tegen Iran. Dat meldt de Iraanse krijgsmacht volgens staatsmedia in een verklaring. Een aantal landen in de regio zou hier toestemming voor hebben gegeven.

De krijgsmacht benadrukte dat elke Amerikaanse aanval zou leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Ook wordt er in de verklaring gewaarschuwd dat landen in de regio die betrokken zijn bij een eventuele aanval als partijen in het conflict zouden worden beschouwd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een weekend op Camp David ingekort en is teruggereisd naar het Witte Huis. Dit gebeurde nadat de aan Iran gelieerde Houthi's zaterdagavond zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saudische hoofdstad Riyad.

Trump heeft volgende week een ontmoeting met leiders van meerdere golfstaten over Iran, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.