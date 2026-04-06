Iran: inlichtingenchef Khademi gedood bij luchtaanval

door anp
maandag, 06 april 2026 om 10:34
TEHERAN (ANP/RTR) - De inlichtingenchef van de Iraanse Revolutionaire Garde, Majid Khademi, is omgekomen bij een Israëlische of Amerikaanse aanval. Dat meldt de Garde op Telegram. Ook staatsmedia melden zijn dood, die het gevolg zou zijn van een luchtaanval.
"Majoor-generaal Majid Khademi, het slagvaardige en geleerde hoofd van de inlichtingendienst van de Islamitische Revolutionaire Garde, is een martelaar geworden na een criminele, terroristische aanval door de Amerikaans-zionistische vijand, deze ochtend tijdens zonsopgang", aldus de Garde op Telegram. De term zionist reserveert Iran om Israël aan te duiden.
Khademi gaf leiding aan zowel de militaire als binnenlandse inlichtingendienst van Iran. Hij volgde in 2025 Mohammad Kazemi op, toen die in juni dat jaar omkwam bij de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran, in wat ook wel de Twaalfdaagse Oorlog wordt genoemd.
