Iran: Israël pleegt oorlogsmisdaad met aanval op ziekenhuis

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran beschuldigt Israël ervan een ziekenhuis in het westen van het land te hebben aangevallen. De Iraanse regering spreekt van een "oorlogsmisdaad".

"Het Farabi-ziekenhuis in de stad Kermanshah in het westen van Iran was het doel van agressieve aanvallen van Israëls regime", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Het aanvallen van ziekenhuizen, naast aanvallen op woonwijken, is een ernstige schending van het internationaal recht en een oorlogsmisdaad."

Sinds Israël in de nacht van donderdag op vrijdag aanvallen uitvoerde op Iran, bestoken de twee landen elkaar over en weer met raketten.