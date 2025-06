Zzp-wet en woonwet controversieel verklaren kan EU-geld kosten

DEN HAAG (ANP) - Nederland kan geld mislopen uit het Europees coronafonds als de Tweede Kamer besluit om de zzp-wet en de wet volkshuisvesting controversieel te verklaren. Dat schrijft demissionair minister Eelco Heinen van Financiën.

Het gaat om het wetsvoorstel om zelfstandigen duidelijkheid te geven over hun arbeidssituatie als ondernemer of werknemer. Het andere wetsvoorstel is de wet regie volkshuisvesting, die onder andere procedures rond woningbouw verkort. Beide Kamers moeten de wetten voor 1 januari 2026 goedkeuren. Dat lukt niet als de Tweede Kamer er niet over wil praten totdat er een nieuw kabinet is, waarschuwt Heinen.

De wetten zijn een voorwaarde voor de derde betaling uit het coronafonds. Het niet voldoen aan de voorwaarden kan 600 miljoen euro kosten per gemiste mijlpaal, aldus de VVD-minister. De Tweede Kamer bespreekt deze week welke onderwerpen ze aan een nieuw kabinet wil overlaten.