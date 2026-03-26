Pakistan hervat militaire operaties tegen Afghanistan

ISLAMABAD (ANP/RTR) - Pakistan gaat verder met militaire operaties tegen Afghanistan nadat een tijdelijk bestand eerder deze week afliep, zei het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Vanwege het einde van de ramadan had Pakistan de aanvallen tijdelijk gestaakt.

De gevechten tussen de twee buurlanden begonnen eind februari. Islamabad beschuldigt de Afghaanse machtshebbers, de Taliban, ervan terroristische groepen te steunen die aanslagen plegen in Pakistan.

Volgens Afghanistan vielen vorige week bij een Pakistaanse luchtaanval op een kliniek voor drugsverslaafden meer dan vierhonderd doden. De VN sprak toen van 143 doden, maar zei dat het aantal waarschijnlijk nog zou stijgen. Pakistan ontkent de kliniek te hebben aangevallen en zei dat het alleen precisieaanvallen op militaire en terroristische infrastructuur heeft uitgevoerd.