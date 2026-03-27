Israëlisch leger vraagt Libanezen te evacueren, explosies Beiroet

TEL AVIV (ANP/RTR) - Het Israëlische leger heeft vrijdagochtend de inwoners van de plaats Sajd in Zuid-Libanon opgeroepen om te evacueren. "De activiteiten van Hezbollah dwingen het Israëlische leger om in het dorp krachtig op te treden", aldus de woordvoerder van het leger op X.

In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn vrijdagochtend volgens veiligheidsbronnen bij een luchtaanval drie raketten in een gebouw in het zuiden van de stad ingeslagen. Eerder meldden journalisten van het Franse persbureau AFP al explosies te hebben gehoord ten zuiden van Beiroet. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

Israël beschouwt de zuidelijke buitenwijken van Beiroet als een bolwerk van de door Iran gesteunde Hezbollah.