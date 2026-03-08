ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cricketers India veroveren voor de derde keer wereldtitel T20

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 18:51
anp080326131 1
AHMEDABAD (ANP) - De cricketers van India hebben voor de derde keer het WK T20 gewonnen. Het gastland was in de finale in Ahmedabad te sterk voor Nieuw-Zeeland. India maakte in de eerste inning 255 runs voor het verlies van 5 wickets. Nieuw-Zeeland kwam niet verder dan 159 runs.
Sanju Samson werd met 89 runs topscorer van India in het Narendra Modi Stadium, met 132.000 plaatsen het grootste cricketstadion ter wereld. Jasprit Bumrah schakelde vier slagmannen van Nieuw-Zeeland uit. India werd tijdens de eerste editie in 2007 en in 2024 ook wereldkampioen in de T20-variant, de kortste versie van de sport.
De Nederlandse cricketers werden in de poulefase van het WK uitgeschakeld, na onder meer een nederlaag in het laatste groepsduel met India. Oranje versloeg eerder Namibië, maar verloor van Pakistan en de Verenigde Staten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

anp070326146 1

Trump: Iran viel zelf meisjesschool aan

Explosion at the US Embassy in Oslo

Luide knal, opstijgende rook – explosie bij de Amerikaanse ambassade in Oslo.

Loading