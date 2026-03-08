Cricketers India veroveren voor de derde keer wereldtitel T20

AHMEDABAD (ANP) - De cricketers van India hebben voor de derde keer het WK T20 gewonnen. Het gastland was in de finale in Ahmedabad te sterk voor Nieuw-Zeeland. India maakte in de eerste inning 255 runs voor het verlies van 5 wickets. Nieuw-Zeeland kwam niet verder dan 159 runs.

Sanju Samson werd met 89 runs topscorer van India in het Narendra Modi Stadium, met 132.000 plaatsen het grootste cricketstadion ter wereld. Jasprit Bumrah schakelde vier slagmannen van Nieuw-Zeeland uit. India werd tijdens de eerste editie in 2007 en in 2024 ook wereldkampioen in de T20-variant, de kortste versie van de sport.

De Nederlandse cricketers werden in de poulefase van het WK uitgeschakeld, na onder meer een nederlaag in het laatste groepsduel met India. Oranje versloeg eerder Namibië, maar verloor van Pakistan en de Verenigde Staten.