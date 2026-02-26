ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatsster Leerdam beëindigt seizoen en ontbreekt op WK sprint

Sport
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 20:27
anp260226207 1
HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam komt niet meer in actie op de WK sprint. "Ik beëindig het seizoen op een hoogtepunt. Olympisch kampioen worden maakt mijn lijst met dromen compleet. Ik voel me erg voldaan", laat de winnares van goud op de 1000 meter in Milaan weten via sociale media.
Leerdam en Femke Kok hoeven zich komend weekend tijdens de NK sprint niet te kwalificeren voor het WK. Het is niet bekend of Leerdam volgend seizoen weer terugkeert op de ijsbaan.
Kjeld Nuis liet woensdag al weten dat hij de NK sprint overslaat en zijn seizoen heeft beëindigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

ANP-17286964

Ondernemer op rand van faillissement door TikTokkende dochter in Marokko: 'Absurde kosten'

Loading