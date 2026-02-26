Schaatsster Leerdam beëindigt seizoen en ontbreekt op WK sprint

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam komt niet meer in actie op de WK sprint. "Ik beëindig het seizoen op een hoogtepunt. Olympisch kampioen worden maakt mijn lijst met dromen compleet. Ik voel me erg voldaan", laat de winnares van goud op de 1000 meter in Milaan weten via sociale media.

Leerdam en Femke Kok hoeven zich komend weekend tijdens de NK sprint niet te kwalificeren voor het WK. Het is niet bekend of Leerdam volgend seizoen weer terugkeert op de ijsbaan.

Kjeld Nuis liet woensdag al weten dat hij de NK sprint overslaat en zijn seizoen heeft beëindigd.