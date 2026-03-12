Iran ontkent leggen van mijnen in Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Iran is niet bezig met het leggen van zeemijnen in de Straat van Hormuz, benadrukte de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Majid Takht-Ravanchi. "Helemaal niet, dit is niet waar." De Verenigde Staten stelden eerder deze week zestien mijnenleggers in de buurt van de strategische waterweg te hebben uitgeschakeld, al zei president Donald Trump dat er geen aanwijzingen waren dat het land mijnen zou hebben gelegd.

De Straat van Hormuz is een belangrijke zeestraat tussen Iran en Oman. Een belangrijk deel van het wereldwijde olietransport moet hierdoorheen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is deze praktisch afgesloten en zijn meerdere schepen aangevallen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran laat weten dat veel schepen gewoon door de straat heen kunnen, mits ze dit afstemmen met de Iraanse marine.

Volgens de Britse defensieminister John Healey lijkt het er steeds meer op dat Iran juist wel degelijk mijnen legt in de Straat van Hormuz. "De berichten worden steeds duidelijker." Healey benadrukte dat de zekerste manier om een veilige doorgang van schepen te garanderen, een einde aan de oorlog is.